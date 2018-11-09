11 ноября 2018, 14:40Общество

Пензенцев призывают сообщать о продаже наркотиков

В Пензенской области стартует Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» (0+).

По информации регионального управления МВД, по специально выделенным телефонным линиям, с 12 по 23 ноября все желающие смогут сообщить о фактах распространения наркотиков. Также можно получить консультацию и квалифицированную помощь в вопросах лечения наркомании и реабилитации наркоманов.

Телефон «горячей линии»: 59−10−10.

Общество
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