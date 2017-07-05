Пензенцев призывают проголосовать за родной город

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05 июля 2017, 15:07Общество
Пенза продолжает лидировать в онлайн-голосовании за самый привлекательный, узнаваемый и символичный российский город.
По информации пресс-службы администрации Пензы, на сайте «Город России – национальный выбор-2017» голосование будет идти на протяжении всего 2017 года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
В рейтинге городов на 5 июля показатель Пензы составляет 125 366 голосов. За ней следует Владикавказ с 119833 голосами, замыкает тройку лидеров Владивосток – 119736 голосов.
Чтобы оставаться в топе и сохранять лидерство, пензенцам необходимо голосовать каждый день. Отдать свой голос за родной город можно здесь.
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