Пензенцев призывают помочь в борьбе с наркотиками

С 12 августа по 9 сентября в Пензенской области пройдет акция «Сурский край – без наркотиков!» (0+).

Основная задача акции – выявить места, где собираются наркоманы, точки распространения запрещенных веществ, в том числе - бесконтактным способом, сообщили в пресс-центре облправительства.

Кроме того, в рамках акции состоятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и на противодействие наркоугрозе.

Всех жителей региона призывают не быть равнодушными. Рассказать информацию о распространении наркотиков, людях, причастных к этому, а также задать интересующие вопросы можно по круглосуточному телефону: 8(8412) 523-523, пишет ИА «Пенза-Пресс».