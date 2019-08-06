Пензенцев призывают помочь в борьбе с наркотиками

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06 августа 2019, 14:34Общество
С 12 августа по 9 сентября в Пензенской области пройдет акция «Сурский край – без наркотиков!» (0+).
Основная задача акции – выявить места, где собираются наркоманы, точки распространения запрещенных веществ, в том числе - бесконтактным способом, сообщили в пресс-центре облправительства.
Кроме того, в рамках акции состоятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и на противодействие наркоугрозе.
Всех жителей региона призывают не быть равнодушными. Рассказать информацию о распространении наркотиков, людях, причастных к этому, а также задать интересующие вопросы можно по круглосуточному телефону: 8(8412) 523-523, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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