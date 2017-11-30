Пензенцев призывают поддержать акцию «Пристегнись, Россия»

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30 ноября 2017, 19:25Общество
Пензенская область присоединилась к акции «Пристегнись, Россия» (0+). Она направлена на повышение безопасности пассажиров транспортных средств. Согласно статистике ГИБДД, только половина водителей всегда ездят пристегнутыми, и лишь 17% жителей страны используют ремни, находясь на заднем сидении автомобиля.
«В 2017 году на территории региона произошло 53 ДТП, где были зафиксированы нарушения использования ремня безопасности, в результате которых 30 человек погибло, 90 получили телесные повреждения различной степени тяжести. С участием детей произошло 13 происшествий, где отсутствовали детские удерживающие устройства, в результате которых 16 детей получили телесные повреждения», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают поддержать всероссийскую акцию. Для участия в ней необходимо сделать фотографии или селфи в автомобиле с использованием ремней безопасности и разместить снимки в социальных сетях и на интернет-страницах СМИ под девизом акции - «Я пристегнулся, пристегнись и ты!».
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