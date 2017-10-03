Пензенцам предложили отреставрировать мозаичное панно за свой счет

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 октября 2017, 19:08Общество
Состоянием монументальных мозаичных панно, которые украшают торцы нескольких зданий в Пензе, обеспокоились горожане. Сообщение о том, что одна из самых известных мозаик «Ленин», расположенная недалеко от монумента воинской и трудовой славы, сильно обветшала, поступило в «Жалобную книгу» Информационного агентства «Пенза-Пресс».
Красочные художественные аллегории на фасаде пятиэтажного дома по улице Карпинского, словно привет из советского прошлого - это первое монументальное мозаичное панно в Пензе. В августе 2017 года ему исполнилось 45 лет.
О том, что по краям панно осыпается мозаика, пензенцы сообщили в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс». Люди задаются вопросом: кто должен следить за состоянием достопримечательности? Из городской администрации пришел ответ, что в реестре муниципальной собственности мозаичное панно «Ленин» не значится. То есть, фактически восстановлением целостности изображения жители дома №1а по улице Карпинского должны заняться самостоятельно.
Украшать фасады домов мозаикой было популярно в СССР в 70-е годы. Этот стиль в оформлении зданий даже получил термин – «торцизм». Счастливые лица с целеустремленными взглядами, выполненные по строгим канонам советской идеологии, уже стали частью городской среды.
Директор Пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный хорошо помнит, как цветную стеклянную плитку - смальту начали выкладывать на стене здания на Московской. Над мозаикой, посвященной Кандиевскому восстанию, работал известный московский художник Михаил Трунов.
«Я еще в школе учился, бегали смотреть, как это делается. Беда в том, что эти панно не зарегистрированы как памятники культуры, под прямой охраной государства они не стоят. Я думаю, что это достаточно дорогостоящий и трудоемкий процесс, но эти панно того стоят», - рассказал Кирилл Застрожный.
«Мозаика Пензе нужна!» - эти слова Кирилл Застрожный повторил не раз и рассказал, что в 1912 году, когда было построено здание, где сегодня располагается пензенская картинная галерея, мощную башню главного входа декорировали цветными изразцами. Реставрация уникального объекта намечена на 2019 год, и специалисты обязательно возвратят ему первоначальный вид, ведь это памятник исторического и культурного наследия. Что же касается уличного искусства, социалистического реализма то, оно, если никто не озаботиться его сохранностью, рискует полостью исчезнуть с пензенских улиц.
03 октября 2017, 19:48В Пензе 9 человек заболели мышиной лихорадкой
03 октября 2017, 19:44В Пензе за сутки произошло три наезда на пешеходов
03 октября 2017, 19:32Пензенским учителям вручили почетные грамоты и благодарности
03 октября 2017, 19:28Пензенцам предлагают придумать свой туристический маршрут
03 октября 2017, 19:21В Кузнецке появятся более вместительные автобусы
03 октября 2017, 19:17В 2017 году в Пензе сократилось число погибших в ДТП
03 октября 2017, 19:12В Засечном из-за свалки не смогла проехать пожарная машина
03 октября 2017, 19:08Пензенцам предложили отреставрировать мозаичное панно за свой счет