03 октября 2017, 19:08Общество Пензенцам предложили отреставрировать мозаичное панно за свой счет Состоянием монументальных мозаичных панно, которые украшают торцы нескольких зданий в Пензе, обеспокоились горожане. Сообщение о том, что одна из самых известных мозаик «Ленин», расположенная недалеко от монумента воинской и трудовой славы, сильно обветшала, поступило в «Жалобную книгу» Информационного агентства «Пенза-Пресс».

Красочные художественные аллегории на фасаде пятиэтажного дома по улице Карпинского, словно привет из советского прошлого - это первое монументальное мозаичное панно в Пензе. В августе 2017 года ему исполнилось 45 лет.

О том, что по краям панно осыпается мозаика, пензенцы сообщили в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс». Люди задаются вопросом: кто должен следить за состоянием достопримечательности? Из городской администрации пришел ответ, что в реестре муниципальной собственности мозаичное панно «Ленин» не значится. То есть, фактически восстановлением целостности изображения жители дома №1а по улице Карпинского должны заняться самостоятельно.

Украшать фасады домов мозаикой было популярно в СССР в 70-е годы. Этот стиль в оформлении зданий даже получил термин – «торцизм». Счастливые лица с целеустремленными взглядами, выполненные по строгим канонам советской идеологии, уже стали частью городской среды.

Директор Пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный хорошо помнит, как цветную стеклянную плитку - смальту начали выкладывать на стене здания на Московской. Над мозаикой, посвященной Кандиевскому восстанию, работал известный московский художник Михаил Трунов.

«Я еще в школе учился, бегали смотреть, как это делается. Беда в том, что эти панно не зарегистрированы как памятники культуры, под прямой охраной государства они не стоят. Я думаю, что это достаточно дорогостоящий и трудоемкий процесс, но эти панно того стоят», - рассказал Кирилл Застрожный.

«Мозаика Пензе нужна!» - эти слова Кирилл Застрожный повторил не раз и рассказал, что в 1912 году, когда было построено здание, где сегодня располагается пензенская картинная галерея, мощную башню главного входа декорировали цветными изразцами. Реставрация уникального объекта намечена на 2019 год, и специалисты обязательно возвратят ему первоначальный вид, ведь это памятник исторического и культурного наследия. Что же касается уличного искусства, социалистического реализма то, оно, если никто не озаботиться его сохранностью, рискует полостью исчезнуть с пензенских улиц.

Общество

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