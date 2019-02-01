Пензенцев призывают отдать голос за любимый город

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 февраля 2019, 17:59Общество
По состоянию на 1 февраля Пенза лидирует в голосовании «Город России – национальный выбор» (0+).
Как сообщает пресс-служба мэрии, Пенза - впереди с показателем 24240 голосов. Затем идет Владивосток (22748 голосов) и Нальчик (16342 голоса).
«Чтобы столица Сурского края оставалась в топе и сохраняла лидерство, нужно голосовать каждый день. В связи с этим администрация Пензы призывает жителей города с активной жизненной позицией, всех, кто любит и гордится своей малой Родиной, голосовать за Пензу», - отметили в пресс-службе.
Итоги конкурса подведут 30 декабря в 15.00.
Проголосовать можно ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
01 февраля 2019, 19:42Игорь Комаров оценил пензенские высокотехнологичные медизделия
01 февраля 2019, 19:18Представители Пензенского землячества оценили музей спорта
01 февраля 2019, 17:59Пензенцев призывают отдать голос за любимый город
01 февраля 2019, 17:37В первый класс пойдут около 13 тысяч пензенцев
01 февраля 2019, 17:06Пензенские инспекторы ищут на дорогах пьяных водителей
01 февраля 2019, 16:36В Городище женщина ударила ножом нежелающего мыться любимого
01 февраля 2019, 16:04На ул. Пролетарской две легковушки перегородили всю проезжую часть
01 февраля 2019, 15:34Кровавое застолье. Пензенец получил осколком в шею