Пензенцев призывают отдать голос за любимый город

По состоянию на 1 февраля Пенза лидирует в голосовании «Город России – национальный выбор» (0+).

Как сообщает пресс-служба мэрии, Пенза - впереди с показателем 24240 голосов. Затем идет Владивосток (22748 голосов) и Нальчик (16342 голоса).

«Чтобы столица Сурского края оставалась в топе и сохраняла лидерство, нужно голосовать каждый день. В связи с этим администрация Пензы призывает жителей города с активной жизненной позицией, всех, кто любит и гордится своей малой Родиной, голосовать за Пензу», - отметили в пресс-службе.

Итоги конкурса подведут 30 декабря в 15.00.

Проголосовать можно ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».