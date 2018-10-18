Пензенцев призывают носить светоотражающие элементы

Девять погибших и более 200 раненых. Такова статистика регионального управления ГИБДД по авариям с участием пешеходов с начала 2018 года - и это только в Пензе.

По данным экспертов, в России в 70% случаев люди погибают на пешеходном переходе в результате наезда транспортных средств в темноте. Большинство трагедий можно было бы предотвратить, если бы водитель вовремя заметил людей. Быть заметнее позволяют специальные светоотражающие элементы. Участники отряда юных инспекторов провели акцию «Засветись на зебре», в ходе которой призывали пензенцев использовать так называемые фликеры.

На ярко освещенных улицах города сложно не увидеть прохожих в ночи. Совсем другая ситуация там, где практически нет фонарей и архитектурной подсветки. О том, что в темноте вероятность ДТП возрастает в разы, не задумываются ни пешеходы, ни автовладельцы. Тем временем избежать трагедии поможет всего лишь маленький элемент на одежде.

Напомнить пешеходам о возможной опасности, скрытой во тьме, сотрудники ГИБДД вышли с отрядом юных инспекторов дорожного движения. Акцию «Засветись на зебре» провели рядом с самой оживленной городской магистралью - на проспекте Победы.

«Надо быть осторожнее на дорогах, делать так, чтобы водители тебя замечали», - сказала участница отряда юных инспекторов дорожного движения Пензы Ангелина Липатова.

Прохожим активисты раздавали листовки с призывами носить фликеры - так называют светоотражатели. Пешеходам с детьми дарили световозвращающие брелоки и наклейки.

«Сейчас много одежды, аксессуаров, в которые вшиты светоотражающие вставки, поэтому водитель должен внимательнее смотреть на дорогу», - отметила жительница Пензы Анна Субаева.

По статистике, наезд на пешеходов в темноте - самое распространенное происшествие. Ночью водитель способен увидеть человека на дороге только на расстоянии 30-40 метров. Столько же составляет длина тормозного пути, поэтому сложно избежать столкновения.

«Если на пешеходе есть светоотражающий элемент, то водитель может увидеть его, освещая ближним светом фар в городской черте с расстояния более 250 метров. Это безопасное расстояние, которое позволит избежать наезда на пешехода и предотвратить ДТП», - прокомментировала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела УГИБДД по Пензе Юлия Филатова.

Закон рекомендует пешеходам носить светоотражатели в городе, а вне населенных пунктов в темное время суток обязывает иметь их при себе. Остаться незамеченным в темноте или засветиться при свете фар и избежать беды - выбор самих пешеходов.