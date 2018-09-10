10 сентября 2018, 10:02Общество

Пензенцев призывают не жечь мусор рядом с домами

8 сентября в мэрии Пензы обсудили вопросы противопожарной безопасности в осенний период.

«Осенью дачники, жители частного сектора убирают прилегающую к своему дому территорию, жгут костры. Во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо на постоянной основе проводить профилактические рейды с участием сотрудников Управления по делам ГОЧС Пензы», - подчеркнул глава администрации города Виктор Кувайцев.

Он отметил, что с жителями необходимо проводить беседы о недопущении сжигания мусора рядом с домом. Особое внимание Виктор Кувайцев поручил обратить на территории, где эпизодически бывают пожары - это границы Пензенского района, земля, прилегающая к Бессоновке, и другие.

«Вовремя принимайте меры – обновляйте опашку территорий», - сказал мэр, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytse8743v_tolko_obshchimi_usiliyami_my_smozhem_navesti_poryadok_i_chistotu_v_gorode/

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