Пензенцев призывают не жечь мусор рядом с домами

«Осенью дачники, жители частного сектора убирают прилегающую к своему дому территорию, жгут костры. Во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо на постоянной основе проводить профилактические рейды с участием сотрудников Управления по делам ГОЧС Пензы», - подчеркнул глава администрации города Виктор Кувайцев.

Он отметил, что с жителями необходимо проводить беседы о недопущении сжигания мусора рядом с домом. Особое внимание Виктор Кувайцев поручил обратить на территории, где эпизодически бывают пожары - это границы Пензенского района, земля, прилегающая к Бессоновке, и другие.

«Вовремя принимайте меры – обновляйте опашку территорий», - сказал мэр, пишет ИА «Пенза-Пресс».