Пензенцев призывают не жечь мусор рядом с домами

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10 сентября 2018, 10:02Общество
8 сентября в мэрии Пензы обсудили вопросы противопожарной безопасности в осенний период.
«Осенью дачники, жители частного сектора убирают прилегающую к своему дому территорию, жгут костры. Во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо на постоянной основе проводить профилактические рейды с участием сотрудников Управления по делам ГОЧС Пензы», - подчеркнул глава администрации города Виктор Кувайцев.
Он отметил, что с жителями необходимо проводить беседы о недопущении сжигания мусора рядом с домом. Особое внимание Виктор Кувайцев поручил обратить на территории, где эпизодически бывают пожары - это границы Пензенского района, земля, прилегающая к Бессоновке, и другие.
«Вовремя принимайте меры – обновляйте опашку территорий», - сказал мэр, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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