Пензенцев призывают не временить с оплатой налогов

У пензенцев осталась неделя, чтобы заплатить налоги за 2017 год. Последний день - 3 декабря. Заплатить их можно в банке или через сайт ФНС.

Речь идет о транспортном, земельном и имущественном налогах. С июня по октябрь федеральное ведомство отправило жителям страны более 68 миллионов уведомлений. Если гражданин не получил извещение по почте, то следует обратиться в ближайшее отделение федеральной налоговой службы.

«Не пришло почему-то письмо, пришла за ним в инспекцию. Отпросилась с работы специально», - рассказала жительница Пензы Елена Давыдова.

Тем, кто зарегистрировал личный кабинет на сайте налоговой службы, квитанции поступают в электронном виде. В этом случае оплатить можно, используя интернет-ресурс.

«Если вы забыли пароль, или по каким-то причинам не успели сменить первичный код, который вам выдали в налоговом органе, то нужно обратиться в любое отделение ФНС, чтобы получить новый. С каждым годом увеличивается число пользователей интернет-сервиса «личный кабинет», потому что это очень удобно, через него можно все оплатить и получить уведомление», - прокомментировала заместитель начальника инспекции, начальник отдела информатизации ИФНС России по Железнодорожному району Пензы Елена Лычагина.

Опоздавшим с уплатой налогов грозят пени. Долг будет увеличиваться каждый день и может привести к ограничению выезда за границу, аресту счетов и распродаже личного имущества должника. Если государство задействует принудительные механизмы взыскания, то налогоплательщику еще придется заплатить государственную пошлину и исполнительский сбор федеральной службы судебных приставов. Долги могут удерживаться из зарплаты, пенсии и стипендии. Так что с платежами лучше не затягивать.