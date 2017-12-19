19 декабря 2017, 19:51Общество Пензенцам напомнили правила использования пиротехники В преддверии Нового года, чтобы праздник не омрачился трагедией, сотрудники Пензенской администрации и Госпожнадзора проверили магазины, торгующие пиротехникой. Комиссию интересовало, есть ли у продавцов сертификаты на продукцию и выполняются ли требования противопожарной безопасности. Замечания были даже к специализированным торговым точкам.

Отличить сертифицированный товар от нелицензионного внимательному покупателю не составит труда. Специалисты первым делом, советуют обратить внимание на упаковку.

«Обязательно должен быть указан класс опасности, способ использования эксплуатации и срок годности. Это обязательные требования к маркировке продукции, они должны быть все на русском языке, чтобы все было доступно», - рассказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

Безопасность фейерверка гарантирует сертификат. Его в праве потребовать у продавца любой покупатель. Среди этой, в прямом смысле слова, взрывной продукции на прилавках можно встретить пиротехнику с первого по третий класс опасности, который присваивается в зависимости от радиуса разлета осколков. Так для третьего самого зрелищного из доступных фейерверков минимальное безопасное расстояние для наблюдения - 30 метров. Для запуска салютов необходимо выбирать открытую площадку, вдали от домов, деревьев и линий электропередач.

«У нас во дворе есть площадка, которая расположена достаточно далеко от домов, подъездов и автомобилей там нет, поэтому в вопросах безопасности - это достаточно приемлемо», - рассказала жительница Пензы Екатерина Тарасова.



Проверив документы на пиротехнику, инспекторы обращают внимание на соблюдение в магазине правил пожарной безопасности. Например, в торговых точках запрещено размещать коробки с салютами на расстоянии ближе полуметра к отопительным приборам. Также покупатели не должны иметь открытый доступ к салютам, а в магазине расположенном на одной из центральных улиц Пензы, нет ни лент, ни сетки, единственное, что нашли проверяющие - предупреждение на стеллаже в углу.

В региональном отделении МЧС за несколько лет отмечают, что реже запускать салюты пензенцы не стали. Зато травм и несчастных случаев при использовании пиротехники стало меньше.

«В новогодние праздники мы дежурим в круглосуточном режиме, конечно, бывают печальные последствия, но согласно статистике они идут на спад. Люди начинают более грамотно относиться к изделию и своему здоровью», - рассказал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензы ГУ МЧС России по Пензенской области Владимир Букреев.

Есть и оборотная сторона статистики. Инспекторы утверждают, что причина травм заключается в человеческой халатности. Пострадавшие от пиротехники пензенцы, либо запускали салюты не прочитав инструкции, либо вовсе делали это в алкогольном угаре.

Общество

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