Пензенцев призывают не использовать газовые приборы для обогрева жилья

После трагедий в результате взрыва бытового газа в Магнитогорске и в Ростовской области во многих регионах России инициирована проверка газового оборудования в многоэтажных домах. В стороне не осталась и Пенза. Специальная комиссия, состоящая из представителей нескольких ведомств, отправилась в профилактический рейд.

Газ - это не только удобство и комфорт, но и источник повышенной опасности. Утечки, засоры в дымовых и вентиляционных каналах и различные неисправности оборудования - все это может привести к серьезным последствиям, связанным не только с уничтожением материальных ценностей, но и с гибелью людей. В рамках профилактического рейда специалисты обращают внимание на каждую деталь.

«По нормам, счетчик должен быть опломбирован сотрудниками газовой службы, но чаще всего граждане самостоятельно их устанавливают или присоединяют шланги, а это может привести к утечке. Газ скапливается, а затем достаточно искры, происходит взрыв», - рассказал главный специалист управления по делам ГО и ЧС Пензы Вадим Невоструев.

Еще одна опасность - использование газового оборудования не по назначению. В частности, использование конфорок для обогрева квартиры. Как отмечают проверяющие, такой способ согреться зачастую становится причиной отравления угарным газом.

«Из-за понижения температур, горожане ищут способы согреться дополнительными отопительными приборами, например, включают конфорки. Хочется призвать каждого соблюдать бдительность при эксплуатации печей, газового оборудования и электроприборов, а также доверять их установку и ремонт только специалистам», - сказал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Борисов.

В ходе рейда сотрудники администрации, Госпожнадзора и специалисты управления по делам ГО и ЧС вручили жителям Зари памятки с указанием основных правил эксплуатации газового оборудования. Кроме того, гражданам напомнили о необходимости своевременной проверки исправности приборов. Для этого следует вызывать специалистов минимум раз в год.