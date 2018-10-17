Пензенцев призывают быть внимательнее при покупке молочной продукции

Пензенцев просят быть внимательными при покупке молочной продукции. Вместо натурального молока, масла и сыра в торговых точках реализуют нечто, напоминающее привычные продукты, но с повышенным содержанием растительных жиров. В том, что указанный на упаковке состав не всегда соответствует его содержанию, убедились сотрудники Роспотребнадзора в ходе лабораторных исследований.

Вместо животных жиров - растительный, а цельное молоко - заменено сухим. Это самые популярные нарушения в производстве молочной продукции, которая представлена на пензенских прилавках. Немало вопросов - к качеству сливочного масла, творога и другой кисломолочной продукции.

«Хочется отметить торговую марку «Вкусный день», она производится в Саратовской области, основной продукцией является творог. При его исследовании мы зачастую находим нарушение жирно-кислотного состава, то есть замена молочного жира на более дешевый, растительный. Хочется обратить внимание потребителей, что данная продукция является фальсифицированной», - рассказала заведующая отделением Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Валентина Котова.

Ежегодно в пензенском лабораторном центре исследуется до 1500 образцов только молочной продукции. Фальсификат встречается примерно в 4% случаев. Специалисты советуют внимательнее читать этикетки и не покупать продукты по подозрительно низким ценам.

Определить же самостоятельно, фальсифицированный продукт или нет, простому потребителю достаточно сложно. Достоверно установить качество продуктов можно лишь при помощи лабораторных исследований. Под пристальным вниманием специалистов находится большинство наиболее востребованных продуктов питания.

Проверке подверглась и мясная продукция. Специалисты исследовали более 200 проб. В 4% случаев образцы не соответствовали нормам. Самое популярное нарушение - замена состава. К примеру, помимо заявленной на этикетке говядины или баранины, производители нередко используют мясо курицы. Чтобы на обеденный стол не попали некачественные продукты, сотрудники центра гигиены и эпидемиологии советуют при выборе товара обращать внимание не на красочную упаковку, а на состав.