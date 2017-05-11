11 мая 2017, 14:02Общество Пензенцев призывают быть бдительнее при обращении с огнем К сильным пожарам может привести не только неаккуратное обращение с огнем. Сотрудники регионального управления МЧС России не устают напоминать пензенцам: сжигать прошлогодний мусор - опасно! Однако только за прошедшие две недели на территории области было зарегистрировано 270 загораний сухой травы.

Весенний пал травы наносит серьезный урон природе, также огонь может перекинуться и на жилые дома и строения. По словам экспертов, почти все возгорания происходят по вине людей. Впереди - пожароопасный период. В регионе он продлится до октября. В это время специалисты призывают пензенцев проявлять особую бдительность при обращении с огнем.

«Не разводить открытый огонь. Сейчас достаточно современных приспособлений для готовки шашлыков, можно все это взять с собой. Это правилами не запрещено», - сказал начальник отдела охраны леса министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Дорофеев.

«Иметь с собой достаточное количество воды, в случае, если будет угроза возникновения пожара, чтобы оперативно принять меры. Если будете разводить даже в мангалах с углями, то нужно окопать это место», - рассказал начальник управления лесного хозяйства министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Вячеслав Лебедев.

В 24 муниципальных районах области, в том числе - и в Пензе, введен особый противопожарный режим. На этих территориях запрещено сжигать мусор, посещать леса и разводить костры. Нарушителям грозят серьезные штрафы.

«Для граждан штраф составляет от двух до четырех тысяч рублей, для должностных - от 15 до 30 и для юридических - от 400 до 500 тысяч рублей. И не дай бог, если кто-то пострадает или погибнет на случившемся пожаре, за это предусмотрена уголовная ответственность», - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Эдуард Кустов.

Специалисты говорят об увеличении количества загораний сухой травы и мусора в десятки раз. Если в 2016 году зарегистрировали 14 лесных пожаров, то в 2017-ом только за месяц таких случаев - уже 12. На ликвидацию возгораний в области пожарные выезжают до 70 раз в сутки.

Общество

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