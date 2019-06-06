Пензенцев приглашают за качественными тканями из Иваново

В первые дни лета пензенцев приглашают за качественными тканями. Известные на всю страны мастера из Иваново привезли полюбившиеся многим товары. Выставка-продажа (0+) ивановского текстиля уже распахнула свои двери для всех желающих.

Свыше 1500 наименований товаров, от разнообразия которых буквально разбегаются глаза. Отличное качество и приемлемые цены - вот что отличает текстильную продукцию из Иванова, которую предлагают пензенцам известные мастера. Ярмарка богата на покрывала, одеяла и подушки с различными наполнителями. Только разновидностей комплектов постельного белья на прилавках - свыше 15. Одежда как для дома, так и на выход - для любителей не только практичности, но и красоты.

Организаторы расширили линейку ивановского трикотажа, который ценится за счет производства исключительно из отечественных материалов.



«В этот раз мы добавили женские пижамы, костюмы для дачи с шортиками, бриджами. Также есть легкие ночные сорочки с добавлением вискозы», - рассказал администратор ярмарки «Ивановский текстиль» Игорь Шавин.

Более 40 видов пижам, ночных сорочек, халатов и платьев, а также нижнее белье. Опытные консультанты помогут подобрать только лучшее всем без исключения. Размерный ряд каждой модели - от 42 до 62.

Выставка работает ежедневно до 30 июня включительно. Шатер разбит на парковке у торгового центра «Красные холмы». Успейте порадовать себя обновками и своих близких полезными и приятными подарками.