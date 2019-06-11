Пензенцев приглашают встретить День России на Соборной площади

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский пригласил жителей города встретить День России на Соборной площади. 12 июня для Пензенской епархии - особая дата: отмечается 235-летие со дня рождения святителя Иннокентия Пензенского. Также праздничные мероприятия будут посвящены юбилею епархии. В 2019 году она отмечает 220 годовщину.

Соборная площадь и двери Спасского кафедрального собору будут открыты для прихожан с 10.00. В это время на большой плазме у входа в храм начнется показ фильмов о Пензенской епархии. Одними из самых интересных станут кадры об истории создания Спасского собора и изготовлении для него иконостаса. В 17.00 состоится презентация экскурсионного маршрута с посещением главного храма Пензы и его колокольни. Необычным станет то, что экскурсия пройдет с помощью аудиогида. Для этого пришедший на праздник должен иметь с собой любое средство связи с выходом в интернет.

«Зайдя на сайт Пензенской епархии, в группу «Спасские вечера», он сможет, включив наушники, самостоятельно пройти экскурсии по территории Соборной площади, зайти в Спасский кафедральный собор и затем подняться на колокольню», - рассказала сотрудник Пензенской епархии, член губернаторского штаба по воссозданию Спасского кафедрального собора Кира Аристова.

В сквере имени Лермонтова аудиогид проведет экскурсию и по фотовыставке, посвященной истории строительства храма, его разрушении и воссоздании. На каждом широкоформатном снимке будет размещен QR-код. Отсканировав его изображение, можно будет услышать рассказ о главном храме Пензы и прилегающих к собору исторических местах. Украшением праздника станет концерт духовной и народной музыки.

«В 18.00 будет проведен концерт патриаршего хора Свято-Данилова монастыря. Он известен для пензенцев. Они почти ежегодно гастролируют здесь со своей программой. Поэтому мы всех приглашаем в День России посетить еще и Соборную площадь», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.



Концерт продлится около двух часов. Для удобства на прилегающей к храму территории будут установлены около 400 посадочных мест. Концерт патриаршего хора и экскурсии пройдут бесплатно.

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