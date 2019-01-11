Пензенцев приглашают в «Квартал Луи» на благотворительный концерт

Покататься на лошадях, расписать пряник, порисовать песком. Все это и не только можно сделать на рождественской ярмарке (0+), которая 12 января пройдет в арт-холле «Квартал Луи».

Организаторы готовят большую развлекательную программу. Для гостей выступят артисты областной филармонии, музыкальная группа «Квартет Луи плюс», а также иллюзионист Виктор Монжосов. Кроме того, зрителям представят научное шоу, на котором покажут химические опыты.

Будут мастер-классы по гончарному делу, росписи пряников и рисованию песком. На специальной выставке можно будет приобрести сувениры, сделанные воспитанниками «Квартала Луи». А на улице любой желающий сможет прокатиться в санях, запряженных лошадьми и сфотографироваться с хаски.

«Так как все наши проекты не имеют государственной поддержки, мы полностью существует на средства добрых людей. Эта ярмарка призвана помимо того, чтобы поздравить друзей и ребят с праздником, призвана еще собрать дополнительные средства для финансирования проектов», - рассказала директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Благотворительную рождественскую ярмарку проводят в четвертый раз. В 2018 году удалось собрать 40 тысяч рублей. Мероприятие пройдет по адресу улица Водопьянова, 44. Начало - в 14.00.