28 ноября 2017, 19:02Общество Пензенцев приглашают узнать свой ВИЧ-статус 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В связи с этим в Пензенской области стартовала всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» (0+). Всех жителей региона приглашают узнать свой ВИЧ-статус бесплатно и анонимно. Сдать кровь можно в любой медицинской организации, а также в Центре СПИД.

Наркотики, татуировки, случайные половые связи - вариантов заражения ВИЧ множество. От инфицирования не застрахован никто. Всего одна капля крови с вирусом гарантирует почти 100% вероятность заражения. По данным экспертов объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД, в мире - около 37 миллионов инфицированных. Новые случаи заражения выявляют ежедневно.

За 2017 год в Пензенской области зарегистрированы 363 человека с положительным статусом, об этом сообщил гость программы «События и мнения» (12+) на радио «Эхо Пензы», главный врач областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин. По его словам, ситуация в регионе - не критическая.

«Темпы роста ВИЧ - 7,9%, по России - 10%. Мы не входим в перечень 20 регионов, которые дают 50% заболеваемости по стране», - сказал он.

На сегодняшний день в Пензенской области насчитывается 2805 человек с этим диагнозом. И это только официально взятые на учет. Большинство ВИЧ-инфицированных, в том числе - среди нововыявленных, - это люди от 30 до 40 лет – самая трудоспособная, сексуальноактивная часть населения.

«Есть небольшой прирост людей старшего возраста. Если брать по мужчинам и женщинам, мужчины составляют 60%», - пояснила главный внештатный специалист по профилактике и диагностике ВИЧ-инфекций министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Денисова.

Как показывала ежегодная статистика, основная масса новых ВИЧ-инфицированных - жители города. Однако в 2017 году темпы роста заболеваемости в Пензе снизились, зато выросли в районах. В этой ситуации предстоит разобраться специалистам.

«По районам мы сейчас будем проводить активное эпидемиологическое расследование, чтобы выявить причину проведения соответствующих организационных мероприятий. Я думаю, что мы с этой работой будем справляться», - рассказал Сергей Рыбалкин.

ВИЧ называют самым хорошо изученным вирусом в истории человечества. Врачи знают об инфекции практически все, но до сих пор не могут изобрести вакцину против этой болезни. А главным оружием от пока еще неизлечимого заболевания остается информация. Знания о том, какую опасность представляет инфекция и как легко ею можно заразиться - первый шаг на пути к предотвращению распространения вируса.

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В преддверии этого дня в Пензенской области проходит акция «СтопВИЧ/СПИД». Всю неделю с 8.00 до 18.00 специалисты центра СПИД будут проводить бесплатные консультации по вопросам ВИЧ-инфекции. Всех жителей региона врачи призывают обязательно пройти диспансеризацию. Знать свой ВИЧ-статус должен каждый. Ведь это единственный достоверный способ определить, есть ли вирус в крови или нет.

Общество

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