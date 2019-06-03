Пензенцев приглашают сфотографироваться с Кубком Гагарина

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03 июня 2019, 14:03Спорт
Нападающие ЦСКА Антон Слепышев и Сергей Андронов привезли в Пензу Кубок Гагарина.
3 июня с 17.00 до 19.00 кубок будет экспонироваться в СЗК «Дизель-Арена» (0+). Любой желающий сможет сфотографироваться с национальным трофеем, а также получить автографы хоккеистов, сообщили в пресс-центре облправительства.
Пенза стала первым городом, где будет выставлен главный трофей КХЛ.
«В сезоне-2018/2019 ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальном матче подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счетом 4:0. На пути к финалу «армейцы» прошли «Витязь» (4:0), московское «Динамо» (4:1) и СКА (4:3)», - рассказали в пресс-центре, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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