Пензенцев приглашают сфотографироваться с Кубком Гагарина

3 июня с 17.00 до 19.00 кубок будет экспонироваться в СЗК «Дизель-Арена» (0+). Любой желающий сможет сфотографироваться с национальным трофеем, а также получить автографы хоккеистов, сообщили в пресс-центре облправительства.

Пенза стала первым городом, где будет выставлен главный трофей КХЛ.

«В сезоне-2018/2019 ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальном матче подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счетом 4:0. На пути к финалу «армейцы» прошли «Витязь» (4:0), московское «Динамо» (4:1) и СКА (4:3)», - рассказали в пресс-центре, пишет ИА «Пенза-Пресс».