Пензенцев приглашают сделать УЗИ

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12 ноября 2018, 14:03Общество
В Пензенской области пройдет профилактическая акция (18+). Желающие смогут пройти ультразвуковую диагностику различных органов и систем.
Специалисты УЗИ ждут всех жителей региона на прием 17 ноября. Пациентов будут принимать в поликлиниках и женских консультациях, сообщает пресс-служба областного минздрава.
Для прохождения УЗИ требуется предварительная запись. Для этого с 9.00 до 16.00 необходимо позвонить по телефону: 63-95-68.
Записаться на прием можно будет с 12 по 15 ноября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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