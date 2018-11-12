Пензенцев приглашают сделать УЗИ

В Пензенской области пройдет профилактическая акция (18+). Желающие смогут пройти ультразвуковую диагностику различных органов и систем.

Специалисты УЗИ ждут всех жителей региона на прием 17 ноября. Пациентов будут принимать в поликлиниках и женских консультациях, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Для прохождения УЗИ требуется предварительная запись. Для этого с 9.00 до 16.00 необходимо позвонить по телефону: 63-95-68.

Записаться на прием можно будет с 12 по 15 ноября, пишет ИА «Пенза-Пресс».