Пензенцев приглашают сделать бесплатное УЗИ

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14 июня 2017, 16:02Общество
24 июня жителей Пензенской области приглашают на прием к врачам нескольких специальностей.
Взрослые получат возможность сходить на прием к нефрологам, офтальмологам, эндокринологам, оториноларингологам и неврологам. Дети смогут посетить тех же специалистов, за исключением эндокринолога.
Кроме того, в этот день и взрослые, и дети смогут пройти УЗИ.
Нефрологи будут принимать взрослое население в поликлинике «Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко». Детей нефрологи примут в поликлинике № 6 « Городской детской поликлиники».
Офтальмологи будут принимать в поликлинике «Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко» в поликлиниках № 2, 6, 11, 13 и 14. Детские офтальмологи будут вести прием в поликлиниках № 2 и 6, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Неврологи ждут взрослых пациентов в поликлинике «Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко», а также в поликлиниках № 2, 3, 4, 6, 8 и 12. Маленьких пациентов неврологи примут в поликлиниках № 2, 3, 4 и 6.
Прием взрослых оториноларингологов организуют в поликлинике ГБУЗ «Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко», а также в трех поликлиниках: № 8, 11 и 14. ЛОР-врачи примут детей в двух поликлиниках - № 6 и 7.
Эндокринологи будут вести прием в поликлинике ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко и поликлиниках № 9 и 12.
Записаться на прием можно через сайт «Penzadoctor», а также по телефонам для взрослых: 999-130 и для детей: 990-130.
Кроме того, взрослое население сможет сделать УЗИ в поликлинике «Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко» и в поликлиниках № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 14. Детям УЗИ-обследование будет проводиться в поликлинике № 6. Запись на УЗИ осуществляется для взрослых по номеру: 999-130 и для детей: 990-130.
Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, жители, проживающие в районах области, должны записываться на прием к специалистам через сайт «Penzadoctor» и по телефонам регистратур поликлиник. Информацию по проведению УЗИ следует уточнять в регистратуре.
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