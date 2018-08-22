Пензенцев приглашают с бизнес-миссией в Турцию

Пензенских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Турцию (18+), которая пройдет с 4 по 6 сентября.

Поездка состоится по приглашению Торгового представительства России в Турции. Пензенцев ждут на деловом форуме и официальном открытии Международной выставки продуктов питания и напитков «FOOD ISTANBUL 2018».

«Планируется провести двусторонние и многосторонние встречи участников деловой миссии с потенциальными турецкими партнерами. Кроме того, продукция предприятий будет включена в презентационные мероприятия, посвященные инвестиционному потенциалу Пензенской области, а также отдельным направлениям сотрудничества и существующим мерам поддержки российско-турецких внешнеэкономических проектов», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Участие в деловой миссии является бесплатным, компании оплачивают только расходы своих представителей по перелету, проживанию и т.д.

Более подробную информацию об участии в бизнес-миссии можно узнать в министерстве экономики Пензенской области по телефону: 8(8412) 59-31-60 и по e-mail: buyvolova@econompenza.ru.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».