Пензенцев приглашают с бизнес-миссией в Турцию

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22 августа 2018, 16:07Бизнесновости
Пензенских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Турцию (18+), которая пройдет с 4 по 6 сентября.
Поездка состоится по приглашению Торгового представительства России в Турции. Пензенцев ждут на деловом форуме и официальном открытии Международной выставки продуктов питания и напитков «FOOD ISTANBUL 2018».
«Планируется провести двусторонние и многосторонние встречи участников деловой миссии с потенциальными турецкими партнерами. Кроме того, продукция предприятий будет включена в презентационные мероприятия, посвященные инвестиционному потенциалу Пензенской области, а также отдельным направлениям сотрудничества и существующим мерам поддержки российско-турецких внешнеэкономических проектов», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Участие в деловой миссии является бесплатным, компании оплачивают только расходы своих представителей по перелету, проживанию и т.д.
Более подробную информацию об участии в бизнес-миссии можно узнать в министерстве экономики Пензенской области по телефону: 8(8412) 59-31-60 и по e-mail: buyvolova@econompenza.ru.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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