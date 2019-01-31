Пензенцев приглашают провериться на наличие онкологии

В Пензенской области пройдут информационно-просветительские мероприятия (0+) в рамках месячника «Защити себя - сохрани жизнь!», приуроченного ко Всемирному дню борьбы против рака.

Так 4 февраля 2019 года, специалисты областного центра медпрофилактики с участием волонтерского движения из числа студентов-медиков проведут в центре Пензы пропагандистскую акцию, призванную обратить внимание граждан на онкозаболевания, сообщает пресс-служба областного минздрава.

«Онкологические заболевания в настоящее время являются второй причиной смертности российских граждан после заболеваний системы кровообращения, Вместе с тем, эксперты ВОЗ отмечают, что каждый человек может сам снизить у себя вероятность развития рака на 30-40%, всего лишь изменив образ жизни, повлияв на основные факторы риска», - пояснила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения области Ирина Пузракова.

К факторам риска относятся высокий индекс массы тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, отсутствие физической активности, табачная зависимость и злоупотребление алкоголем.

В рамках месячника также пройдут выездные мероприятия, на которых специалисты проведут обследование всех желающих.Также в Мокшане, Башмаково и Лунино на предприятиях пройдут акции по выявлению риска рака у граждан трудоспособного возраста. А в образовательных учреждениях проведут лекции по здоровому образу жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».