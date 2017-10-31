31 октября 2017, 13:07Общество Пензенцев приглашают проверить знания по географии Жители Пензенской области 26 ноября примут участие во Всероссийском географическом диктанте (6+), который третий год подряд инициируется Русским географическим обществом во всех регионах страны и многих странах мира.

Акция призвана определить уровень географической грамотности населения, а также популяризировать знания о нашей стране.

В 2015 году участниками диктанта стали около 72 тысяч человек. В 2016 году приняли участие 187 187 человек, от Пензенской области - более 2 тысяч человек. В 2017 году диктант выйдет на международный уровень – его частниками смогут стать не только жители России, но и зарубежных стран, которые владеют русским языком.

Принять участие можно, обратившись на любую площадку проведения независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте http://dictant.rgo.ru.

В Пензенской области будет работать шесть площадок:

1. Пензенский государственный университет: город Пенза, улица Лермонтова , 37 кор. 15 - главная площадка.

2. Филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева в Пензе.

3. Финансово-экономический лицей №29: город Пенза, улица Коммунистическая, 43а.

4. Лицей современных технологий управления №2: город Пенза, улица Шевченко,17.

5.Отдел образования Тамалинского района: Пензенская область, районный поселок Тамала, улица Школьная, 2.

6. Средняя общеобразовательная школа: село Соседка, Пензенская область, Башмаковский район, село Соседка, улица Красноармейская, 62.

Участие - бесплатное.

Диктант состоит из 30 заданий.

Перед началом каждый участник получает бланки для написания диктанта и с заданиями. Время выполнения должно составлять не более 45 минут. Общее время, включая инструктирование – один час.

Каждому участнику присваивают индивидуальный идентификационный номер. Он также дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника. По нему можно проверить свой результат на сайте http://dictant.rgo.ru до 25 декабря.

Общая сумма баллов за диктант - 100, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Регистрация площадок осуществляется до 13 ноября. Регистрация участников откроется 1 ноября. Проведение диктанта на региональных площадках: 26 ноября в 12.00 по местному времени. Проведение диктанта онлайн: с 14.00 26 ноября до 14.00 30 ноября по Московскому времени (данные онлайн-Диктанта в аналитический отчет не войдут)», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/vserossiyskiy_geograficheskiy_diktant_proydet_26_noyabrya_2017_goda/

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