20 июня 2017, 15:10Общество Пензенцев приглашают проверить здоровье в выходной 1 июля урологи, офтальмологи, эндокринологи и ревматологи проведут прием в пензенских поликлиниках. Дети получат возможность посетить тех же врачей, за исключением урологов.

Врачи–урологи будут принимать пензенцев в поликлинике Областной клинической больницы имени Бурденко, а также в поликлиниках № 3, 5 и 9, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Прием офтальмологов для взрослого населения запланирован в поликлиниках № 1, 2, 4, 6, 11, 13 и 14.

Детские офтальмологи примут ребят в поликлинике № 4.

Эндокринологи будут осуществлять прием взрослых пациентов в поликлинике Областной клинической больницы имени Бурденко и в поликлиниках № 1, 6, 8, 9, 12 и 14.

Маленьких пациентов эндокринологи будут принимать примут в поликлинике № 6.

Врачи-ревматологи ждут взрослых пациентов в поликлиниках № 5 и 14.

Детские ревматологи будут осуществлять прием в поликлиниках № 2, 6 и 7.

Записаться на прием к врачам можно через сайт «Penzadoctor» и по телефонам контакт-центра: для взрослого населения - 999-130 и для детей – 990-130.

«Прием урологов, офтальмологов, эндокринологов, ревматологов в районах области будет осуществляться в поликлиниках участковых, районных и межрайонных больниц, имеющих врачей вышеназванных специальностей.

Жители, проживающие в районах области, записываются на прием по телефонам регистратур поликлиник или через сайт «Penzadoctor», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Общество

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