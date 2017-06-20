Пензенцев приглашают проверить здоровье в выходной

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20 июня 2017, 15:10Общество
1 июля урологи, офтальмологи, эндокринологи и ревматологи проведут прием в пензенских поликлиниках. Дети получат возможность посетить тех же врачей, за исключением урологов.
Врачи–урологи будут принимать пензенцев в поликлинике Областной клинической больницы имени Бурденко, а также в поликлиниках № 3, 5 и 9, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Прием офтальмологов для взрослого населения запланирован в поликлиниках № 1, 2, 4, 6, 11, 13 и 14.
Детские офтальмологи примут ребят в поликлинике № 4.
Эндокринологи будут осуществлять прием взрослых пациентов в поликлинике Областной клинической больницы имени Бурденко и в поликлиниках № 1, 6, 8, 9, 12 и 14.
Маленьких пациентов эндокринологи будут принимать примут в поликлинике № 6.
Врачи-ревматологи ждут взрослых пациентов в поликлиниках № 5 и 14.
Детские ревматологи будут осуществлять прием в поликлиниках № 2, 6 и 7.
Записаться на прием к врачам можно через сайт «Penzadoctor» и по телефонам контакт-центра: для взрослого населения - 999-130 и для детей – 990-130.
«Прием урологов, офтальмологов, эндокринологов, ревматологов в районах области будет осуществляться в поликлиниках участковых, районных и межрайонных больниц, имеющих врачей вышеназванных специальностей.
Жители, проживающие в районах области, записываются на прием по телефонам регистратур поликлиник или через сайт «Penzadoctor», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.
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