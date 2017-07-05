05 июля 2017, 17:07Общество Пензенцев приглашают проверить нервы и почки Жителей Пензенской области приглашают к врачам-неврологам и нефрологам на консультативный прием, который пройдет 15 июля.

Горожане получат возможность проконсультироваться у неврологов с 8 до 13 часов. Прием будут вести врачи в следующих поликлиниках:

№ 3 (ул. Светлая, 1), телефон регистратуры: 99-60-51;

№ 6 (ул. Гагарина, 24), 49-83-95;

№ 7 (ул. Аустрина, 160, 99-98-52, 99-98-54);

№ 13 (ул. Кронштадтская, 12), 98-20-08;

№ 14 (ул. Стасова, 7), 98-45-00.

Получить консультации нефролога можно будет в поликлинике № 14 на ул. Стасова, 7 (телефон регистратуры: 98-45-00).

Записаться на прием к специалистам можно через сайт «Penzadoctor», по телефону контакт-центра: 999-130 или по телефонам регистратур, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В районах области запись к врачам осуществляется через Интернет-ресурс «Penzadoctor» либо по телефонам регистратур соответствующих медицинских организаций», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Общество

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Источник фотографии: http://health.pnzreg.ru/main_news/2017/07/5/15222262