Пензенцев приглашают проверить нервы и почки

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05 июля 2017, 17:07Общество
Жителей Пензенской области приглашают к врачам-неврологам и нефрологам на консультативный прием, который пройдет 15 июля.
Горожане получат возможность проконсультироваться у неврологов с 8 до 13 часов. Прием будут вести врачи в следующих поликлиниках:
№ 3 (ул. Светлая, 1), телефон регистратуры: 99-60-51;
№ 6 (ул. Гагарина, 24), 49-83-95;
№ 7 (ул. Аустрина, 160, 99-98-52, 99-98-54);
№ 13 (ул. Кронштадтская, 12), 98-20-08;
№ 14 (ул. Стасова, 7), 98-45-00.
Получить консультации нефролога можно будет в поликлинике № 14 на ул. Стасова, 7 (телефон регистратуры: 98-45-00).
Записаться на прием к специалистам можно через сайт «Penzadoctor», по телефону контакт-центра: 999-130 или по телефонам регистратур, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В районах области запись к врачам осуществляется через Интернет-ресурс «Penzadoctor» либо по телефонам регистратур соответствующих медицинских организаций», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.
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