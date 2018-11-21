Пензенцев приглашают проверить эндокринную систему

Специалисты будут работать в поликлиниках № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14 и поликлинике клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, а также в межрайонных больницах в Городище, Каменке, Кузнецке, Мокшане, Никольске, Сердобске, Шемышейке и в Пензенском районе, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Помимо этого, пензенцев примут гастроэнтерологи. Они будут проводить осмотр в поликлиниках №1, 4, 14 и при больнице №6, а также в Сердобске, Кузнецке, Никольске и в Пензенском районе.

Пензенцы могут записаться на прием по телефону 99-91-30. Жителям районов нужно будет прийти в регистратуру лично, пишет ИА «Пенза-Пресс».