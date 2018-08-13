Пензенцев приглашают пройти тест на ВИЧ

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13 августа 2018, 17:59Общество
В регионах, где отмечены высокие показатели распространения ВИЧ-инфекции, проходит акция (16+), где любой желающий может узнать свой статус. Пензенская область не стала исключением.
Акция «Тест на ВИЧ: экспедиция» стартовала 12 июня в Петропавловске-Камчатском, она завершится 7 ноября в Калининграде. В Пензе специалисты Центра СПИД готовы принять желающих узнать свой ВИЧ-статус.
«Ежедневно с 8.00 до 18.00 в двухсменном режиме сотрудники пензенского Центра СПИД работают, чтобы каждый имел возможность прийти и сдать бесплатно и анонимно экспресс-тест, а также получить консультацию», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Напомним, что с 23 августа Центр СПИД будет расположен по новому адресу: проспект Победы, 122. До этого времени прием будет осуществляться на ул. Лермонтова, 30.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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