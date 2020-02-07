Пензенцев приглашают пройти квест в парке им. Белинского

07 февраля 2020, 17:06Культура
В пензенском парке имени В. Г. Белинского состоятся квест и игровая программа.
Пензенцев 8 февраля ждет веселое путешествие по тропинкам сказочного леса, которые приведут в страну Следландия. Квест начнется в 12:00.
9 февраля в парке для ребят подготовят игровую программу «Заморочки из пушкинской бочки». Организаторы обещают участникам мероприятия викторины, веселые игры, а также планируют поймать неводом рыбку, но не простую, а золотую. В пресс-службе горадминистрации уточнили, что мероприятие стартует в 12:00.
Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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