Пензенцев приглашают пройти квест в парке им. Белинского

В пензенском парке имени В. Г. Белинского состоятся квест и игровая программа.

Пензенцев 8 февраля ждет веселое путешествие по тропинкам сказочного леса, которые приведут в страну Следландия. Квест начнется в 12:00.

9 февраля в парке для ребят подготовят игровую программу «Заморочки из пушкинской бочки». Организаторы обещают участникам мероприятия викторины, веселые игры, а также планируют поймать неводом рыбку, но не простую, а золотую. В пресс-службе горадминистрации уточнили, что мероприятие стартует в 12:00.

Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».