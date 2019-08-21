Пензенцев приглашают принять участие в уборке свалок в Воскресеновке

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21 августа 2019, 13:36Общество
Жители Пензенского региона могут помочь навести порядок в селе Воскресеновка, находящемся недалеко от областного центра. Представители Ахунско-Ленинского лесничества призывают всех неравнодушных принять участие в акции по уборке свалок в зеленой зоне населенного пункта.
К сожалению, только силами лесничества и местной администрации справиться с мусором, выброшенным нерадивыми гражданами, невозможно.
Акция (0+) состоится в пятницу, 23 августа. Сбор активистов назначен на 10 утра. Их будут ждать у здания администрации Воскресенового сельсовета на ул. Советской, 6.
«Учитывая актуальность проблемы и необходимость принятия безотлагательных решений, ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество» выступает инициатором проведения акции по очистке лесов от несанкционированных свалок. Для участия в акции приглашаются все , кому небезразлично состояние окружающей среды, и желающие на деле оказать посильную помощь», - говорится в письме, поступившем в редакцию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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