Пензенцев приглашают принять участие в уборке свалок в Воскресеновке

Жители Пензенского региона могут помочь навести порядок в селе Воскресеновка, находящемся недалеко от областного центра. Представители Ахунско-Ленинского лесничества призывают всех неравнодушных принять участие в акции по уборке свалок в зеленой зоне населенного пункта.

К сожалению, только силами лесничества и местной администрации справиться с мусором, выброшенным нерадивыми гражданами, невозможно.

Акция (0+) состоится в пятницу, 23 августа. Сбор активистов назначен на 10 утра. Их будут ждать у здания администрации Воскресенового сельсовета на ул. Советской, 6.

«Учитывая актуальность проблемы и необходимость принятия безотлагательных решений, ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество» выступает инициатором проведения акции по очистке лесов от несанкционированных свалок. Для участия в акции приглашаются все , кому небезразлично состояние окружающей среды, и желающие на деле оказать посильную помощь», - говорится в письме, поступившем в редакцию, пишет ИА «Пенза-Пресс».