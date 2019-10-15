Пензенцев приглашают принять участие в акции «ПосадиЛес»

Региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования приглашает жителей Пензенской области на посадки леса в районе села Кондоль.

В рамках проекта пензенского минлесхоза по восстановлению и сохранению лесов “ПосадиЛес” (0+) 18 октября в 10:00 на территории Ахунского-Ленинского лесничества близ села Кондоль Пензенского района планируется посадить 10 тысяч саженцев сосны.

Мероприятие проводится для восстановления пострадавшего леса. Участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Для волонтеров предусмотрен транспорт, обед и горячий чай. За подробной информацией можно обратиться в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области по телефону 62-82-54.

Поддержать посадки можно и онлайн на сайте PosadiLes.ru. Все, кто оказал поддержку в лесовосстановлении, получат фото и gps-координаты саженцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».