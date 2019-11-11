Пензенцев приглашают принять участие в акции «Мы - наследники Победы»

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11 ноября 2019, 16:38Общество
Стартовала общероссийкая акция «Мы - наследники Победы» (0+), в которой могут принять участие пензенцы. Жителям страны предлагают поделиться историями о родственниках, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны, а также их фотографиями.
Собранные материалы увековечат в галерее «Дороги памяти». Она станет частью храмового комплекса, который построят в столичном парке «Патриот».
«Главный военный Храм Вооруженных сил Российской Федерации построят к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне по инициативе министра обороны страны Сергея Шойгу. Проект также поддержали президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл», - сообщили в пресс-центре облправительства.
По «Дороге памяти» можно будет сделать 1418 шагов, на пути - фотографии и краткий рассказ о подвиге своего деда или прадеда, участвующих в Великой Отечественной войны.
С условиями участия в акции можно ознакомиться на сайте Благотворительного фонда «Воскресенье» по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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