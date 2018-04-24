Пензенцев приглашают посадить деревья у Золотаревки

На участке в пять гектаров около поселка Золотаревка планируется высадить около 30 тысяч новых деревьев. Акция направлена на воспитание бережного отношения к лесу и повышение престижа профессии лесовода в глазах общественности, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Принять участие в акции и посадить дерево может любой желающий. Для этого нужно обратиться в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области до 26 апреля по телефону: 628-254, или в лесничества по районам области.

Отъезд участников акции состоится 27 апреля в 9.00 от минлесхоза.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».