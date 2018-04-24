Пензенцев приглашают посадить деревья у Золотаревки

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24 апреля 2018, 15:34Общество
В Пензенской области в Ахунско-Ленинском лесничестве 27 апреля пройдет массовая акция «Всероссийский день посадки леса» (0+).
На участке в пять гектаров около поселка Золотаревка планируется высадить около 30 тысяч новых деревьев. Акция направлена на воспитание бережного отношения к лесу и повышение престижа профессии лесовода в глазах общественности, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
Принять участие в акции и посадить дерево может любой желающий. Для этого нужно обратиться в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области до 26 апреля по телефону: 628-254, или в лесничества по районам области.
Отъезд участников акции состоится 27 апреля в 9.00 от минлесхоза.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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