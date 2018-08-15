Пензенцев приглашают отпраздновать Медовый, Яблочный и Ореховый спасы

В Пензе готовятся к областному фестивалю православной культуры (0+), который посвящен Медовому, Яблочному и Ореховому спасу. Масштабный праздник состоится 19 августа в сквере имени Лермонтова. Там прошло выездное совещание представителей власти и учреждений культуры.

Гостям праздника расскажут историю Спасского кафедрального собора в фотографиях и цитатах. Выставка под открытым небом - только часть масштабного фестиваля, который в третий раз пройдет возле главной святыни Пензенской области. Праздник православной культуры объединит три спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый. В сквере имени Лермонтова соберутся десятки жителей региона, а пока рабочая группа решила, каким будет областной фестиваль в 2018 году.

«Это не первое выездное совещание со всеми управлениями и структурами, которые задействованы в проведении праздника. Это все для того, чтобы скоординировать, расставить все на свои места, определиться с размещением площадок, потому что очень насыщенное мероприятие», - сказал начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

19 августа в сквере Лермонтова не останется ни одного свободного клочка земли. По традиции, все районы области представят поделки народных умельцев, а также выпечку, сладости, в том числе - мед, и многое другое. Впервые в 2018 году для гостей праздника приготовят огромный спасский пирог.

«Конечно, он будет яблочный, в простонародье - шарлотка. Размер - 2х1.2 метра. Его будут раздавать людям, которые, беря кусок и если посчитают нужным, смогут опустить пожертвования в благотворительные ящики. Все средства пойдут на восстановление собора», - рассказал директор пензенского областного дома народного творчества Наиль Юсупов.

Также гостей праздника ждет большая развлекательная программа. На сцене выступят творческие коллективы города и области, состоится батл гармонистов. Ожидается специальный гость из столицы - Заслуженный артист России Валерий Семин. Кроме того, в сквере состоится выставка-презентация воскресных школ, а также расположатся несколько тематических фотозон.

«Их будет много, даже 3D, с прошлым и будущим Спасского кафедрального собора. Все смогут сделать для себя памятную фотографию», - сказала министр культура и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Праздник начнется в 11 утра и завершится около двух часов дня. Во время проведения фестиваля перекроют улицу Белинского, там будет запрещен проезд и парковка. Также нельзя будет припарковаться и на улице Карла Маркса - перед бывшим кинотеатром «Родина».