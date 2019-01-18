Пензенцев приглашают отпраздновать Крещение на пляже района ГПЗ-24

В Крещенский сочельник в Покровском архиерейском соборе Пензы состоялся чин освящения воды. В праздник Богоявления процедуру также называют Великим водосвятием.

До одного из самых главных православных праздников - Крещения Господня остается несколько часов. Пензенцы потянулись в храмы, где сегодня проходят праздничные богослужения. В числе прихожан Покровского архиерейского собора - руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков.

«Это важный день, когда нужно просить друг у друга прощения и прощать, начинать год с чистого листа. Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья благополучия и самое главное, божьей охраны», - сказал он.

Главной традицией Крещенского сочельника остается освящение воды. В полдень настоятель Покровского архиерейского собора Иоанн Яворский провел водосвятие нескольких цистерн с водой, привезенных из источников в Соловцовке.

«Вода должна служить человеку, церковь рекомендует пить ее натощак, или, не дай Бог, если случилась какая-то болезнь. Можно читать молитвы, покаянный канон, затем сделать глоток воды и получить исцеление», - рассказал он.

Святую воду получат все пришедшие на празднование Крещения Господня. Праздник состоится в ночь с 18 на 19 января на берегу Суры на пляже района «ГПЗ-24». Начнется празднование с водосвятного молебна, после которого все желающие смогут принять участие в крещенских купаниях. Мероприятие завершится праздничным салютом.

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