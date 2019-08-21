Пензенцев приглашают отдохнуть с книгой под открытым небом

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21 августа 2019, 11:33Образование
25 августа на нескольких площадках в Пензе пройдет «Литературный привал» (0+).
Мероприятие начнется в 12:00 в скверах им. Д.В. Давыдова, «Семейный», им. М.Ю. Лермонтова, парке «Комсомольский» и Детском парке. Там можно почитать книгу, познакомиться с лучшей краеведческой литературой, принять участие в мастер-классах, литературных играх, сделать фото на память. Также будет работать зона буккроссинга.
Если позволит погода, «Литературный привал» примет гостей до 16:00, сообщили специалисты методического отдела городской библиотеки им. В.Г. Белинского.
Проект был запущен на средства президентского гранта в мае 2019 года. Сотрудники библиотек закупили столы и стулья, информационные доски, книжные стеллажи, скамейки.
Вход на все площадки - свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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