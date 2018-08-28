Пензенцев приглашают окунуться в эпоху Средневековья

В 2018-м фестиваль «Золотаревское городище. Перекресток цивилизаций» (0+) станет событием всероссийского масштаба. 2 сентября всех любителей истории приглашают погрузиться в эпоху Средневековья. На протяжении всего дня жителей и гостей Пензенской области ждут разнообразные выставки, мастер-классы, выступления представителей исторических клубов, коллективов этнической музыки и даже представление средневекового театра.

Организаторы ждут гостей из самых разных регионов страны, и никак не меньше 1500 человек - столько было на фестивале в 2017-м.

«Пишут граждане, это говорит о том, что люди ждут, мы растем. Целый год работали над концепцией фестиваля, надеемся, что в этом году, как минимум, будет больше площадок», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Организаторы обещают не только новые тематические зоны, но и удобства, которых раньше не было: парковочные места для автомобилей, зоны для игр и отдыха для детей. От краеведческого музея до места проведения фестиваля гостей доставят автобусы. Билеты советуют приобретать заранее.

«Некоторые приходят к моменту отъезда и бывают очень разочарованными, когда не остается билетов, поэтому торопитесь. По пути будет экскурсия, где расскажут о Городище», - рассказал директор Пензенского государственного краеведческого музея Владимир Зименков.

Все исторические, научные, игровые и развлекательные зоны начнут работать с 10.00. Фестиваль закончится не раньше 16.00. За это время экскурсоводы и участники последней археологической экспедиции обещают рассказать и показать последние находки, сделанные на территории древнего Городища. На всеобщее обозрение будут выставлены наиболее ценные экспонаты. Их можно будет даже подержать в руках.

«Помогала экспедиционная группа из Мордовии. Мы открыли новые дома, особенности защитных сооружений и множество других вещей, которые сейчас находятся на обработке», - сказал директор Института непрерывного образования ПГУ Геннадий Белорыбкин.

Традиционно зрелищным обещает стать выступление на фестивале участников военно-исторических клубов. А из Саратова приедет целый средневековый театр. Гостям праздника обещают в деталях воссоздать атмосферу времен татаро-монгольского нашествия.