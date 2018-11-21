Пензенцев приглашают написать тест по истории

Жители Пензенской области 30 ноября смогут присоединиться к международной акции «Тест по истории Отечества» (6+), которая проводится по проекту «Каждый день горжусь Россией».

Для написания теста будет организованно 80 площадок, в том числе - в колледжах, школах и университетах, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Участникам нужно ответить на 40 вопросов, которые составили ученые Московского государственного университета. Выполнить задания необходимо за 40 минут.

«Адреса площадок для проведения теста сообщат дополнительно», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».