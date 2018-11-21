Пензенцев приглашают написать тест по истории

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 ноября 2018, 09:31Образование
Жители Пензенской области 30 ноября смогут присоединиться к международной акции «Тест по истории Отечества» (6+), которая проводится по проекту «Каждый день горжусь Россией».
Для написания теста будет организованно 80 площадок, в том числе - в колледжах, школах и университетах, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
Участникам нужно ответить на 40 вопросов, которые составили ученые Московского государственного университета. Выполнить задания необходимо за 40 минут.
«Адреса площадок для проведения теста сообщат дополнительно», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 ноября 2018, 17:58Пензенский регион – один из лучших по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»...
21 ноября 2018, 17:39В Пензе украли иномарку с помощью эвакуатора
21 ноября 2018, 17:08Мэр Пензы проинспектировал модульные котельные города
21 ноября 2018, 16:38Погибший в пожаре кузнечанин злоупотреблял спиртным - СКР
21 ноября 2018, 16:07Пензенцев приглашают проверить эндокринную систему
21 ноября 2018, 15:37В Пензенской области неизвестные вырубили деревья более чем на 4 млн руб
21 ноября 2018, 15:06Пензенец дважды перевел деньги мошеннику и остался ни с чем
21 ноября 2018, 14:36В Нижнем Ломове родители просят защитить школу от автохамов