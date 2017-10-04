04 октября 2017, 17:59Образование Пензенцев приглашают написать Лермонтовский диктант В Пензенской области 16 октября пройдет акция «Лермонтовский диктант» (6+).

Мероприятие проводят для учащихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов и для взрослых.

Акцию призвана повысить грамотность, активизировать имеющийся словарный запас и расширить его, поддержать мотивацию к изучению русского языка и литературы, а также привлечь внимание к биографии и творчеству Михаила Лермонтова

Темой диктанта станет «Лермонтов и Пензенский край». К участию приглашаются все, кому интересны жизнь и творчество великого поэта.

Заявки на участие от образовательных организаций принимаются до 10 октября по адресу: khomutova_1968@mail.ru

«Формат заданий включает: текст (по сложившейся традиции, он служит основой для выполнения системы заданий и не диктуется участникам акции); система заданий (от трех до пяти), позволяющих проверить знание не только русского языка, но и фактов биографии и творчества Михаила Лермонтова, а также общую эрудицию участников», - сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Института регионального развития Пензенской области.

Начало диктанта - в 10.00. На выполнение дается не более 45 минут, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование

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