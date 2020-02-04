Пензенцев приглашают на зимнюю сдачу ГТО

В Пензе с 20 февраля начнется сдача норм ГТО в рамках зимнего фестиваля (0+).

Программа фестиваля включает в себя плавание, бег на лыжах, бег на 30 м, на 2000 и 3000 м, наклон вперед, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на полу, стрельба из электронного оружия, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Участником мероприятия может стать любой желающий от 30 лет, человек должен быть зарегистрирован в АИС ГТО.

Предварительные заявки на участие в фестивале необходимо направлять на email: sportbeg@rambler.ru с указанием Ф.И.О, id-номер, ступени.

Расписание приема нормативов и всю дополнительную информацию можно получить в Комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы по телефону: 34-34-98 и в Муниципальном центре тестирования ГТО: 49-08-80, пишет ИА «Пенза-Пресс».