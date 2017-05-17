17 мая 2017, 15:01Общество Пензенцев приглашают на выставку специальной военной техники Жители Пензы приглашаются 19 мая на площадь Ленина на выставку специальной военной техники (0+).

Она пройдет в рамках подготовки к проведению в Пензе III Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по информатике 2017 года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«В бывший артинститут на олимпиаду прибыли 44 команды-участницы, состоящие почти из 180 курсантов, студентов и солдат. Большинство команд представляют вузы министерства обороны России, есть также участники из учебных военных центров, научных рот», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Военные ведомства Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Тажикистана и Киргизии также направили своих представителей в Пензу.

Также в этот же день пройдет награждение победителей олимпиады. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу с чаем.

Общество

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Источник фотографии: фото Андрея Романова