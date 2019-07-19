Пензенцев приглашают на выставку «Река времени»

В областной картинной галерее растеклась «Река времени» (0+). Выставку под таким названием открыли виднейшие деятели культуры Пензы и автор-художник и руководитель главного музея изобразительных искусств Саранска. Яркой чертой вернисажа стало дефиле в народных мордовских костюмах, которые художник реконструировала самостоятельно.

Легкий звон - непременная деталь ожившего искусства Людмилы Колчановой-Нарбековой. Вернисаж художницы из Саранска в Пензе сопровождают красавицы в народных мордовских костюмах. Их автор восстановила самостоятельно. Участницы дефиле приехали за Людмилой Николаевной из Саранска. Такая линия одежды и линия дизайнерская в работах - не случайна. Художница окончила государственную художественно-промышленную академию имени Штиглица.

«Есть много декоративных работ с применением вышивки, смешанной техникой, например, - этнофутуризм, потому что в нем преобладает финно-угорское и, конечно, цветочная, женская тема», - рассказала Людмила Колчанова-Нарбекова.

На полотнах - природные и этнические мотивы. Своим профилем художник называет экофутуризм. И даже в названии выставки эта любовь к природе нашла отражение. «Река времени» объединила 70 работ, начиная с 80-х прошлого века и заканчивая свежими полотнами 2019-го. В этом году автору исполняется 55 и выставка для нее стала юбилейной. Она стартовала в Саранске, где Людмила Николаевна уже многие годы возглавляет главный музей республики.

«Это выставка замечательных работ и талантливейшей художницы. Моей замечательной коллеге, директору Мордовского государственного музей имени Степана Эрзи, председателю Московского регионального союза художников, дан огромный талант», - сказал директор Пензенского областной картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

Серия юбилейных выставок Людмилы Колчановой-Нарбековой стартовала в Саранске. Пенза стала второй точкой, где художник открыла вернисаж. Далее картины объедут районы Республики Мордовии. Основная масса картин - это живопись, но также на выставке пензенцы увидят графику и дизайнерские работы саранской художницы. «Река времени» будет протекать в Пензенской картинной галерее месяц.