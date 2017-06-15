16 июня 2017, 09:30Общество Пензенцев приглашают на выставку-продажу ивановского трикотажа Жителей Пензы снова балуют известные мастера. Из Иванова в город на Суре привезли полюбившиеся многим товары.

На прилавках - более тысячи полезных товаров, которые помогут создать уют в доме. Отличное качество и приемлемые цены - вот что отличает текстильную продукцию из Иванова.



Ярмарка богата на домашнюю одежду, покрывала, одеяла, комплекты постельного белья. Даже ассортименту подушек удивится самый искушенный покупатель. Любителям мягкости и невесомости подойдут подушки с наполнителем из аналога лебяжьего пуха.

В летнюю жару огромным спросом пользуются подушки с эвкалиптовым и бамбуковым волокном. Хозяйки, которые уже успели проверить на прочность ивановский текстиль, отмечают: приятный на ощупь материал не садится при стирке и сохраняет яркие сочные краски на долгое время.



За покупками для дома и подарками для близких спешите в выставочный зал пензенского ЦНТИ. Выставка-продажа (0+) продолжит свою работу до 18 июня. Стопроцентное качество и широкий ассортимент гарантированы!

Общество

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