В Пензе открылась выставка, посвященная шедеврам Рафаэля Санти

31 января 2020, 19:38Культура
Картины и росписи зданий Рафаэлю Санти заказывали и богатые итальянцы, и сам папа Римский. Работы гения эпохи Возрождения были в цене и тогда, и сейчас. Восемь лет назад на аукционе Сотбис за рисунок Рафаэля заплатили 48 миллионов долларов. Чем его работы так дороги людям? Пензенцы смогут ответить на этот вопрос, увидев открывшуюся в Губернаторском доме выставку, на которой представлены копии акварелей мастера.
Историю культуры многие искусствоведы делят на до и после эпохи Возрождения. Три мастера, три гения обессмертили себя в веках - Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль Санти. Последний прожил меньше, чем остальные, но сколько всего оставил человечеству и прежде всего ценителям прекрасного. Его живопись стала эталоном для многих поколений художников.
«Нет ничего, что возвышается над чем-то, все уравновешено и сбалансировано. И когда мы смотрим на его произведения, все настолько и легкое, гармонично сочетается с разумом зрителя», - отметил заместитель директора пензенского картинной галереи Дмитрий Бушмин.
На выставке (6+), открывшейся в Губернаторском доме, представлены выполненные в последней трети XIX века акварели работ Рафаэля. Неизвестные художники писали копии, находясь в Ватиканском соборе и пользуясь красками, сделанными еще по старой, времен эпохи Возрождения, рецептуре. А потом все эти декорированные рамами работы приобрел основатель пензенской картинной галереи Николай Селиверстов. Так они оказались в нашем городе. Всего 20 акварелей, но каждая из них помогает ощутить дух эпохи Возрождения.
«Стали изображать людей в портретах святых и самого Спасителя. В его работах - человек с его внутренним миром и самовыражением», - сказал директор Пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.
Посетителям предоставлена возможность сделать селфи на память на фотобаннере с изображением Сикстинской Мадонны - шедевра Рафаэля, находящегося в дрезденской картинной галерее.
02 февраля 2020, 19:56Пензенец ограбил знакомого из-за невозвращенного долга
02 февраля 2020, 19:44В Пензенской области за год конфисковали 40 тонн санкционки
02 февраля 2020, 19:11В Пензе инспекторы проверили места зимней рыбалки
02 февраля 2020, 17:33Пензенцев предупреждают об опасном растении-паразите
02 февраля 2020, 16:22В центре Пензы летом после реконструкции откроют несколько объектов
01 февраля 2020, 08:18«Поручитель» выдал в 2019 году пензенским бизнесменам более 600 млн руб
31 января 2020, 19:48Сергей Щеткин и Дмитрий Матушкин провели в Бессоновке прием граждан
31 января 2020, 19:41Губернатор пообещал установить освещение вдоль трассы в Лунинском районе