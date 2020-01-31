В Пензе открылась выставка, посвященная шедеврам Рафаэля Санти

Картины и росписи зданий Рафаэлю Санти заказывали и богатые итальянцы, и сам папа Римский. Работы гения эпохи Возрождения были в цене и тогда, и сейчас. Восемь лет назад на аукционе Сотбис за рисунок Рафаэля заплатили 48 миллионов долларов. Чем его работы так дороги людям? Пензенцы смогут ответить на этот вопрос, увидев открывшуюся в Губернаторском доме выставку, на которой представлены копии акварелей мастера.

Историю культуры многие искусствоведы делят на до и после эпохи Возрождения. Три мастера, три гения обессмертили себя в веках - Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль Санти. Последний прожил меньше, чем остальные, но сколько всего оставил человечеству и прежде всего ценителям прекрасного. Его живопись стала эталоном для многих поколений художников.

«Нет ничего, что возвышается над чем-то, все уравновешено и сбалансировано. И когда мы смотрим на его произведения, все настолько и легкое, гармонично сочетается с разумом зрителя», - отметил заместитель директора пензенского картинной галереи Дмитрий Бушмин.

На выставке (6+), открывшейся в Губернаторском доме, представлены выполненные в последней трети XIX века акварели работ Рафаэля. Неизвестные художники писали копии, находясь в Ватиканском соборе и пользуясь красками, сделанными еще по старой, времен эпохи Возрождения, рецептуре. А потом все эти декорированные рамами работы приобрел основатель пензенской картинной галереи Николай Селиверстов. Так они оказались в нашем городе. Всего 20 акварелей, но каждая из них помогает ощутить дух эпохи Возрождения.

«Стали изображать людей в портретах святых и самого Спасителя. В его работах - человек с его внутренним миром и самовыражением», - сказал директор Пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

Посетителям предоставлена возможность сделать селфи на память на фотобаннере с изображением Сикстинской Мадонны - шедевра Рафаэля, находящегося в дрезденской картинной галерее.