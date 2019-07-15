Пензенцев приглашают на выставку этнофутуризма

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15 июля 2019, 19:31Культура
19 июля в пензенской картинной галерее открывается выставка этнофутуризма (0+). На ней представят работы художницы из Саранска Людмилы Колчановой-Нарбековой. Картины уже начали доставлять к месту экспозиции. На вернисаже гостей также будут удивлять песнями финно-угорских народов и дефиле в мордовских костюмах.
Об одной из самых известных и изученных в Пензе народностей посетителям областной картинной галереи расскажет художник из Саранска Людмила Колчанова-Нарбекова, выбранный язык - этнофутуризм. В областном центре она выставляется впервые, но хорошо знакома с творческими людьми и местным искусством. Художник, дизайнер, модельер Любовь Николаевна еще и руководитель Мордовского республиканского музея изобразительных искусств.
«Древнейшая земля у вас и замечательный город Наровчат, неоднократно с коллегами-музейщиками были там. Вообще я занималась археологией и много картин создано по раскопкам древних мордовских могильников», - рассказала она.
В ее работах - и созерцание природы, и любование мордовскими узорами, и мысли о пути. Одно из полотен так и называется, аналогичное Людмила Николаевна подарила президенту страны. В Пензу автор привезла порядка 60 картин.
«Это художник, который использует яркие краски, в ее работах присутствует национальный колорит, она живописец, модельер и декоратор», - сказал директор Пензенской областной картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.
Выставка (0+) работ Людмилы Колчановой-Нарбековой откроется 19 июля. Причем вернисаж обещает быть колоритным. На нем покажут воссозданные образцы мордовского народного костюма. На своего рода дефиле умельцы исполнят традиционные песни финно-угорских народов.
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