Пензенцев приглашают на всероссийскую акцию «Ночь искусств»

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02 ноября 2018, 19:19Культура
Жителей региона приглашают присоединиться к всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» (0+). 3 и 4 ноября свои двери для всех желающих распахнут 18 музеев, галерей и театров Пензы, Никольска, Белинского, Наровчата. Посетить любую из культурных площадок можно будет бесплатно.
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет на 18 площадках в Пензенской области с 3 по 4 ноября. Среди них - музеи, галереи и театры регионального центра, а также Никольска, Наровчата, Белинского, Радищева. Череду мероприятий одними из первых откроют в областной филармонии двумя концертами. На следующий день эстафету подхватят остальные учреждения культуры.
«Это позволяет нашим зрителям, участникам акции побывать сразу и в музеях, и театрах, и библиотеках. В эту ночь открываются все творческие пространства», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
В рамках акции в картинной галерее Савицкого посетители увидят выставку, посвященную 100-летию комсомола. В Лермонтовской библиотеке организуют большую семейную игротеку. А в областном драматическом театре актеры перевоплотятся в музыкантов.
«Мы впервые решили отступить от драматического жанра, попытаемся предстать перед зрителем чисто в музыкальном стиле. Актеры исполнят не только песни из спектакля, но и самостоятельные произведения», - сказал художественный руководитель областного драматического театра Сергей Казаков.
Как уверяют организаторы, программа акции будет интересна для людей любого возраста. Посетить учреждения культуры можно будет абсолютно бесплатно.
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02 ноября 2018, 19:19Пензенцев приглашают на всероссийскую акцию «Ночь искусств»