Пензенцев приглашают на всероссийскую акцию «Ночь искусств»

Жителей региона приглашают присоединиться к всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» (0+). 3 и 4 ноября свои двери для всех желающих распахнут 18 музеев, галерей и театров Пензы, Никольска, Белинского, Наровчата. Посетить любую из культурных площадок можно будет бесплатно.

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет на 18 площадках в Пензенской области с 3 по 4 ноября. Среди них - музеи, галереи и театры регионального центра, а также Никольска, Наровчата, Белинского, Радищева. Череду мероприятий одними из первых откроют в областной филармонии двумя концертами. На следующий день эстафету подхватят остальные учреждения культуры.

«Это позволяет нашим зрителям, участникам акции побывать сразу и в музеях, и театрах, и библиотеках. В эту ночь открываются все творческие пространства», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

В рамках акции в картинной галерее Савицкого посетители увидят выставку, посвященную 100-летию комсомола. В Лермонтовской библиотеке организуют большую семейную игротеку. А в областном драматическом театре актеры перевоплотятся в музыкантов.

«Мы впервые решили отступить от драматического жанра, попытаемся предстать перед зрителем чисто в музыкальном стиле. Актеры исполнят не только песни из спектакля, но и самостоятельные произведения», - сказал художественный руководитель областного драматического театра Сергей Казаков.

Как уверяют организаторы, программа акции будет интересна для людей любого возраста. Посетить учреждения культуры можно будет абсолютно бесплатно.