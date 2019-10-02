Пензенцев приглашают на Всероссийский форум региональных СМИ

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02 октября 2019, 17:37Общество
В Перми с 3 по 4 октября пройдет Всероссийский форум СМИ «Траектория смысла: региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности» (18+). Пензенцев приглашают принять в нем участие.
Основная цель мероприятия – повышение эффективности региональных СМИ, обмен опытом и формирование новых профессиональных связей между участниками медиарынка, отметили организаторы. Участники форума обсудят отключение аналогового телевещания, переход на цифровое телевидение, поиск ниш для монетизации контента, поддержку региональных печатных СМИ.
Гостей ждут лекции и мастер-классы от известных специалистов российских СМИ. Будут также работать секции по работе региональных пресс-служб в новых условиях и «СМИ в социальных сетях». Кроме того, представители Роскомнадзора дадут консультации по основным проблемным вопросам в сфере СМИ.
Зарегистрироваться на форум можно по ссылке. Программа форума опубликована здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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