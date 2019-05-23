Пензенцев приглашают на велопарад

Пенза присоединится к единому дню велопарадов в России, который пройдет 26 мая. Принять участие в марафоне могут все желающие, в возрасте от 16 лет. Можно взять и детей, но они должны быть в специальном кресле.

Илья Щербаков - бессменный участник велопарадов. Несколько лет назад он впервые принял участие в марафоне. Для него это возможность встретиться с друзьями по интересам. Готовится к событию заранее, с особой тщательностью. С велосипедом он не расстается с детства.

«Пробовал ездить на мотоцикле, машине, но это немного не то. Конечно, автомобиль чем-то удобнее, когда, например, нужно перевезти груз, а если надо доехать до работы, то на велосипеде быстрее получается», - рассказал он.

Планируется, что на старт велопарада вместе с Ильей выйдут порядка 1000 пензенцев. Всех, кто хочет примкнуть к участникам, организаторы ждут у спорткомплекса «Дизель-Арена». Пензенцы проедут по улицам Окружная, Карпинского, Зеленодольская. На время проведения заезда движение автотранспорта будет ограничено.

«Будет задействована дорога-дублер. Также будет перекрыта улица Красноармейская - это в районе Новозападного кладбища - но это временные неудобства», - сказал заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

Маршрут для проведения велопарада в 2019 году заметно увеличили. Его протяженность - порядка пяти километров. По итогам заезда лучших определят в десяти номинациях, их ждут награды. Специальный приз - для самых экстравагантных и оригинальных участников.

«Среди номинаций «Самый молодой и пожилой участник», «Самый экстравагантный», выберем самый старый велосипед. Также призы получат те, кто приедет на парад в костюме», - рассказал заместитель министра физической культуры и спорт Пензенской области Владимир Жучков.

Регистрация участников начнется около «Дизель-Арены» в 9.00, а старт велопараду будет дан в 10.00. Для желающих принять участие в марафоне, но не имеющих велосипеды, будет работать прокат.