Пензенцев приглашают на уроки русского языка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 сентября 2018, 13:36Образование
В пензенской библиотеке имени В.Г. Белинского начался очередной сезон «Школы русского языка». Открытые уроки для взрослых ведет преподаватель ПГУ.
Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПГУ Людмила Гурьянова уже провела первое занятие. Уроки состоят из теоретической и практической частей.
«Пришедшие на занятия рассмотрели вопросы необходимости существования норм русского языка, проблемы культуры речи на современном этапе. В ходе практической части участники написали диктант», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Следующее занятие (0+) пройдет 29 сентября, начало – в 14.00 в читальном зале для взрослых библиотеки им. В.Г. Белинского. Вход - свободный.
«Школа русского языка» - это совместный проект интеллектуального парка «Академия», кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета и Центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 сентября 2018, 13:36Пензенцев приглашают на уроки русского языка
25 сентября 2018, 13:04На Окружной столкнулись две иномарки. ФОТО
25 сентября 2018, 12:41Льготы для предпенсионеров планируют сохранить во всех регионах
25 сентября 2018, 12:34В Белинском районе утром столкнулись две отечественные легковушки
25 сентября 2018, 12:03Пензенцы смогут пообщаться с современными писателями
25 сентября 2018, 11:33В Земетчино вспыхнул деревянный дом
25 сентября 2018, 11:02В Каменке экс-чиновница подписала липовые бумаги, чтобы получить премию
25 сентября 2018, 10:32В Заречном лоси устроили любовные разборки возле припаркованного авто. ВИДЕО