Пензенцев приглашают на уникальную выставку-ярмарку стран Востока

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25 мая 2017, 19:16Культура
Роскошная бижутерия, знаменитые восточные сладости, натуральная косметика и изысканные сувениры из Пакистана и Индии. Это и не только - в одном месте. В Пензе открылась уникальная выставка-ярмарка стран Востока. Ассортимент экзотической продукции огромен. Приобрести что-нибудь себе на память или купить в качестве подарка близкому человеку можно в ЦНТИ.
Пестрые восточные одежды, ослепляющие блеском украшения, ароматные специи. Такого не найти в обычных магазинах. Товары в лучших традициях Востока никого не оставят равнодушным. В пензенском ЦНТИ развернулась настоящая индийская ярмарка.
«Покупатели любят все эти товары, довольны всегда. И мы тоже довольны. Мы и подарки даем, и скидки делаем, они очень рады», - сказал организатор выставки-ярмарки.
От выбора расписных восточных нарядов разбегаются глаза: воздушные сарафаны, платья, рубашки, платки и шарфы любого размера и цвета. Все ткани расписаны вручную.
«Кашемировые палантины - ручной работы вышивка, есть разных расцветок, есть шелковые, атласные», - рассказала участница выставки-ярмарки Ирина Керимова.
Лучшие друзья девушек - не только бриллианты. Оникс, сапфир, жемчуг - на выставке представлен огромный ассортимент изделий из драгоценных и полудрагоценных камней.
Разнообразен и выбор косметики для волос: краска, масла - созданы на основе натуральных компонентов, славятся по всему миру высоким качеством и эффективностью.
«Пожалуйста, на любой выбор - смываемые, несмываемые, шампуни лечебные на травах. Чем отличается восточный подход к красоте? У них делается упор именно на растительные, травяные компоненты», - отметила участница выставки-ярмарки Лана Трофимова.
А еще - восточные сладости, чай в упаковках и на развес, сумки из натуральной кожи, изящная резная мебель, знаменитые ковры! Каждый товар, несомненно, добавит в вашу жизнь немного экзотики и восточного шарма.
Выставка в ЦНТИ будет работать до 4 июня.
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