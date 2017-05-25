25 мая 2017, 19:16Культура Пензенцев приглашают на уникальную выставку-ярмарку стран Востока Роскошная бижутерия, знаменитые восточные сладости, натуральная косметика и изысканные сувениры из Пакистана и Индии. Это и не только - в одном месте. В Пензе открылась уникальная выставка-ярмарка стран Востока. Ассортимент экзотической продукции огромен. Приобрести что-нибудь себе на память или купить в качестве подарка близкому человеку можно в ЦНТИ.

Пестрые восточные одежды, ослепляющие блеском украшения, ароматные специи. Такого не найти в обычных магазинах. Товары в лучших традициях Востока никого не оставят равнодушным. В пензенском ЦНТИ развернулась настоящая индийская ярмарка.



«Покупатели любят все эти товары, довольны всегда. И мы тоже довольны. Мы и подарки даем, и скидки делаем, они очень рады», - сказал организатор выставки-ярмарки.



От выбора расписных восточных нарядов разбегаются глаза: воздушные сарафаны, платья, рубашки, платки и шарфы любого размера и цвета. Все ткани расписаны вручную.



«Кашемировые палантины - ручной работы вышивка, есть разных расцветок, есть шелковые, атласные», - рассказала участница выставки-ярмарки Ирина Керимова.



Лучшие друзья девушек - не только бриллианты. Оникс, сапфир, жемчуг - на выставке представлен огромный ассортимент изделий из драгоценных и полудрагоценных камней.



Разнообразен и выбор косметики для волос: краска, масла - созданы на основе натуральных компонентов, славятся по всему миру высоким качеством и эффективностью.



«Пожалуйста, на любой выбор - смываемые, несмываемые, шампуни лечебные на травах. Чем отличается восточный подход к красоте? У них делается упор именно на растительные, травяные компоненты», - отметила участница выставки-ярмарки Лана Трофимова.

А еще - восточные сладости, чай в упаковках и на развес, сумки из натуральной кожи, изящная резная мебель, знаменитые ковры! Каждый товар, несомненно, добавит в вашу жизнь немного экзотики и восточного шарма.

Выставка в ЦНТИ будет работать до 4 июня.

Культура

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