Пензенцев приглашают на уникальную выставку «Война глазами поисковиков»

В Пензе впервые открылась выставка, посвященная работе бойцов поискового движения. В экспозиции представлены фотографии, сделанные во время экспедиций «Вахта Памяти». Многие из фотографий были отмечены на всероссийских конкурсах. Уникальную выставку удалось организовать благодаря проекту «От истоков Суры до могилы героя».

На фото - искренние эмоции поисковиков во время вахт памяти: усталость - при прохождении рек и болот или при проведении раскопок, радость - после обнаружения солдатского медальона.

«Стараюсь каждый год ездить в вахты, то есть каждое лето провожу с поисковым отрядом. Фотографии - это наша жизнь, все, как оно есть. То есть это грязь, болота, усталость, пот, слезы и кровь. Через многое приходится пройти, чтобы добиться результата, и это очень важно для нас», - сказал член поискового отряда «Поиск-Вездеход» Дмитрий Игошин.

«Война глазами поисковиков» (6+) - именно так решили назвать выставку. Кстати, подобной в нашем регионе еще не было. В экспозиции собрано ровно 100 фотографий, которые были сделаны с 2007 года. Именно тогда в Пензенской области появилось поисковое движение.

«Идея пришла три года назад, когда исполнительная дирекция объявила фотоконкурс, который назывался «Мгновения поиска». Когда мы стали просматривать наши фотографии, оказалось, что среди них много таких, которые можно отправить на конкурс. Те, которые были посланы, сходу заняли первое место, поэтому мы подумали о том, почему бы не провести подобную выставку», - рассказала председатели регионального совета «Поискового движения России» в Пензенской области Лариса Казакова.

Помимо фотографий в экспозиции также представлены находки за все годы работы пензенских поисковиков: советское оружие, патроны, солдатские фляги, каски - все, что удалось обнаружить во время раскопок.

Выставка будет работать до 17 октября в пензенской картинной галерее. Вход - бесплатный.